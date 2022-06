« The Tourist » du 20 juin 2022 : la saison 1 inédite débute ce soir sur France 2

5 ( 6 )

« The Tourist » du 20 juin 2022, début de la diffusion de la saison 1 ce soir France 2. C’est une toute nouvelle série qui vous attend ce soir sur France 2, « The Tourist » avec Jamie Dornan et Danielle Macdonald. La série met en vedette Jamie Dornan dans la peau d’une victime d’un accident de voiture qui se réveille à l’hôpital avec une amnésie.







Publicité





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne avec 3 épisodes inédits à la suite, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV. Il sera suivi de plusieurs épisodes en rediffusion.







Publicité





Un homme roule tranquillement dans l’Outback australien quand soudain un semi-remorque le prend en chasse et finit par lui faire quitter la route. L’homme se réveille à l’hôpital, miraculeusement en vie mais blessé, et surtout sans le moindre souvenir. Il va alors tout faire pour savoir qui il est et surtout pourquoi quelqu’un voudrait le tuer.

« The Tourist » du 20 juin 2022

Episode 1 : Dans l’Outback australien, un homme roule tranquillement quand un semi-remorque débarque de nulle part, le prend en chasse et finit par le percuter violemment. A son réveil, il ne se souvient de rien, pas même de son nom. Helen Chambers, agent de police en formation, est envoyée à l’hôpital pour le questionner. Quittant l’hôpital pour suivre la seule piste dont il dispose, l’amnésique croise la route de Luci, une serveuse…



Publicité





Episode 2 : L’amnésique reçoit un appel d’une personne qui le connait sur le téléphone portable qu’il a trouvé. Pendant ce temps, l’inspecteur Lachlan Rogers, star de la brigade criminelle, s’intéresse à l’affaire de l’inconnu. Tout comme Billy, un Américain étrange et inquiétant…

Episode 3 : Toujours hanté par le souvenir de la femme qu’il voit dans ses rêves, l’amnésique est ébranlé par les informations qu’il découvre sur son passé. L’inspecteur Rogers poursuit son enquête. Helen Chambers est déterminée à aider l’inconnu au mépris du danger. Billy doit rendre des comptes à son patron Kosta.

« The Tourist », vidéo de la bande-annonce du 20 juin 2022

« The Tourist » débarque ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note