Quel est « Le Village préféré des Français » en 2022 ? Réponse ce soir sur France 3 ! L’émission emblématique est de retour ce soir France 3 et fête ses 10 ans ! Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming puis replay sur France.TV. En 2012 avait lieu la première édition du Village préféré des Français. Une émission qui, année après année, a su trouver une place à part dans le paysage audiovisuel français et dans le cœur des téléspectateurs.







« Le village préféré des Français 2022 »

Avec plus de 150 villages visités, des milliers de kilomètres parcourus à travers la France, mais également, depuis 2018, en Outre-mer, Le village préféré des Français a contribué à mettre en lumière des villages vivants et dynamiques, des traditions régionales, des savoir-faire artisanaux, de la gastronomie.

Mais aussi des paysages à couper le souffle, de l’architecture, du bâti, des monuments, des ruelles, des ponts, des places, des fontaines, des façades, etc. au charme fou et préservé !

Enfin, des villageois férocement attachés à leur village et à leur patrimoine, des habitants fiers, qui s’emploient à faire vivre le village de leur cœur dans la bonne humeur et la convivialité.



Aujourd’hui, Le village préféré des Français est un « label de référence » pour les villages (toujours plus nombreux à désirer intégrer la convoitée sélection annuelle) mais aussi pour les touristes, amateurs d’escapades bucoliques et historiques. Au traditionnel timbre édité par La Poste chaque année aux couleurs du village vainqueur, s’est ajouté un Guide du routard version luxe, La France de Stéphane Bern, mêlant villages préférés et sites rénovés par Mission Patrimoine.

« Au fil de ces dix années, j’ai pu mesurer la variété des villages français dans nos treize régions métropolitaines et en Outre-mer, chacun cultivant son histoire et son authenticité. Je savais combien la France est belle, mais j’ai découvert aussi que son formidable atout réside dans la richesse humaine, les femmes et les hommes qui font vivre et animent ces villages autant qu’ils veillent à préserver un patrimoine historique bâti, la beauté des paysages, la joliesse des centres-bourgs, et l’attractivité de leur territoire qui passe aussi par la convivialité des traditions populaires partagées. » (Stéphane Bern)

Cette année, lors de l’édition 2022 à Sancerre, nous célébrerons avec une certaine émotion et surtout une grande fierté, les 10 ans de l’émission. L’occasion pour Stéphane Bern de revenir sur quelques moments emblématiques de cette magnifique aventure !

Les villages en compétition

– Dieulefit – Auvergne-Rhône-Alpes

– Saint-Sauveur-en-Puisaye – Bourgogne-Franche-Comté

– Quintin – Bretagne

– Levroux – Centre-Val de Loire

– Pino – Corse

– Bergheim – Grand Est

– Saül – Guyane – Outre-Mer

– Hesdin – Hauts-de-France

– Saint-Sulpice-de-Favières – Île-de-France

– La Bouille – Normandie

– Ainhoa – Nouvelle-Aquitaine

– Le Malzieu-Ville – Occitanie

– Port-Joinville – Pays de la Loire

– La Grave – Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les gagnants des éditions précédentes

2012 – Saint-Cirq-Lapopie (Midi-Pyrénées)

2013 – Eguisheim (Alsace)

2014 – Cordes-sur-Ciel (Midi-Pyrénées)

2015 – Ploumanac’h (Bretagne)

2016 – Rochefort-en-Terre (Bretagne)

2017 – Kaysersberg (Grand-Est)

2018 – Cassel (Hauts-de-France)

2019 – Saint-Vaast-la-Hougue (Normandie)

2020 – Hunspach Hunspach (Grand-Est)

2021 – Sancerre (Centre-Val de Loire)

Oui mais attention un seul sera désigné Lauréat 2022.

Pour connaître le nom du gagnant, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 3 et France.TV pour découvrir Le Village Préféré des Français 2022 !

