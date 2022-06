5 ( 5 )

« Doc » du 29 juin 2022 : ce soir deux épisodes inédits de la saison 2 sur TF1. Suite de la saison 2 de « Doc » ce soir sur TF1 et en replay sur MYTF1. Ce soir les épisodes « Un secret encombrant » et « Solidarité paternelle ».







« Doc » : piqûre de rappel

Après avoir oublié les douze dernières années de sa vie, Andrea Fanti, chef de service de médecine interne à l’hôpital, doit se reconstruire en tant que médecin et en tant qu’homme. Un rôle inspiré de l’histoire vraie de Pierdante Piccioni, médecin urgentiste italien, qu’endosse Luca Argentero avec passion et enthousiasme.

« Doc » du 29 juin 2022 : les deux épisodes inédits de ce soir

Épisode « Un secret encombrant » : Andrea réunit son équipe pour lui dire que Cecilia a compris qu’elle cachait quelque chose sur Lorenzo. Julia lui assure qu’elle a détruit le certificat. De son côté, Damien se rend aux archives pour consulter le dossier de Lorenzo. Andrea est convoqué pour témoigner dans l’enquête visant Agnès. L’équipe souhaite organiser une fête pour le départ de Gabriel. Ambre, une détenue condamnée pour tentative d’homicide sur son bébé par empoisonnement à la morphine, arrive à l’hôpital pour y être soignée. Elle présente des douleurs importantes dont elle refuse de donner l’origine. L’équipe pense à un surdosage.

Épisode « Solidarité paternelle » : Gabriel est admis aux urgences dans un état critique. Il est sous assistance respiratoire. Maxime annonce la mauvaise nouvelle à Elisa. Tout l’équipe tente d’élucider la suite de phrases énigmatiques prononcées par Gabriel avant de sombrer afin de comprendre pourquoi il a tenté de mettre fin à ses jours. Damien doit s’absenter pour régler un problème avec son père. Maxime a promis à Teresa de dire à Elisa qui il est vraiment. Il va falloir passer aux aveux. Ric et Alba passent un week-end en amoureux au bord du lac de Côme. Mais Ric ne parvient pas réellement à se détendre car son travail l’obsède. Agnès et David tentent de faire tenir leur couple en se faisant aider, mais le cœur n’y est plus. Agnès se rend chez Andréa pour l’aider à préparer sa déposition.



Casting

Avec : Silvia Mazzieri (Alba Patrizi), Luca Argentero (Andrea Fanti), Matilde Gioli (Giulia Giordano), Sara Lazzaro (Agnese Tiberi), Alberto Boubakar Malanchino (Gabriel Kidane)

« Doc » saison 2 c’est ce soir sur TF1 mais aussi en replay sur MYTF1.

