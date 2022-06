« Recherche appartement ou maison » du 17 juin 2022 : au programme ce soir sur M6

5 ( 5 )

« Recherche appartement ou maison » du 17 juin 2022. Ce soir le magazine de Stéphane Plaza vous donne rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY. Pas moins de 3 numéros au programme tout au long de la soirée dont un inédit…







🏠 Sophie, 47 ans, et Frédéric, 52 ans, ont 2 enfants et sont installés à Montréal depuis 4 ans. Ils ont décidé de s’installer à Lille, la région d’origine de Sophie. En recherche depuis 6 mois, les visites virtuelles n’ont pas abouti et ils ont pris une location dans la périphérie de Lille en attendant. Stéphane Plaza et Antoine Blandin vont aider Sophie à trouver la maison idéale.

Sophie, maman très exigeante, a des idées précises sur le bien qu’elle désire. Elle n’hésite pas à recadrer son fils et lui faire comprendre que c’est elle qui aura le dernier mot !#RAOM, vendredi à 21.10 🏠 pic.twitter.com/hGK5KGbPM0 — M6 (@M6) June 15, 2022



🏠 Mélanie, qui a une fille de 17 ans, et Jérôme ont 3 enfants. Après avoir vendu leurs appartements respectifs pour un projet de construction qui n’a pas abouti, ils sont logés par leurs parents, entassés à 6 dans un petit appartement. Très difficile pour eux de se consacrer à cette recherche avec 4 enfants, ils aimeraient être accompagnées. Caroline Gherman va-t-elle dénicher le bien qui les rendra tous heureux ?

🏠 Alex, 28 ans, et Lise, 28 ans, sont en location dans Lyon et cherchent à gagner en superficie pour l’activité d’Alex et surtout, pour acheter leur premier bien. En recherche depuis 5 mois, ils ont fait 7 visites mais n’ont pas eu de coup de cœur ! Sandra Viricel va-t-elle enfin trouver le coup de cœur attendu ?

Bande-annonce

On termine avec les images de la bande-annonce

« On va se marrer je sens »

Travailler dans la joie et la bonne humeur, c’est le petit secret de Stéphane Plaza ! 😃

Il s’attaque à des défis inédits, vendredi à 21.10 dans #RAOM 🏠 pic.twitter.com/0ggxdzIpiA — M6 (@M6) June 15, 2022

Cet inédit sera suivi de deux numéros en rediffusion dès 22h55.

« Recherche appartement ou maison » revient ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY

