« Recherche appartement ou maison » du 1er novembre : votre numéro ce soir sur M6

« Recherche appartement ou maison » du 1er novembre 2024 – Ce vendredi soir, Stéphane Plaza vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit de « Recherche appartement ou maison ». Ce soir, l’agent immobilier et son équipe viennent en aide à Perle et Adrien, Isabelle et Alexis, et Vanessa.





A suivre dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.







« Recherche appartement ou maison » du 1er novembre 2024

Perle, 36 ans, vit avec Adrien, 25 ans, dans leur petit deux-pièces du 18e arrondissement de Paris. À l’étroit, ils se lancent dans la recherche d’un appartement plus spacieux à seulement 300 mètres du métro Jules Joffrin ! Malvoyante, Perle connaît son quartier par cœur. Stéphane Plaza et son équipe vont s’engager pour leur dénicher la perle rare.

De leur côté, Isabelle et Alexis, 51 ans, souhaitent quitter Saint-Étienne pour l’Ardèche. Ils recherchent une maison assez grande pour accueillir leurs 3 enfants, leurs animaux, et surtout la maman d’Isabelle ! Thibault Chanel relèvera le défi de réunir tous les critères pour ce projet familial XXL.



Enfin, Vanessa, 40 ans, maman célibataire, peine à trouver une location à Strasbourg et dans ses alentours. Mathieu Beyer lui viendra en aide pour enfin trouver le foyer parfait pour elle et ses filles.

« Recherche appartement ou maison » revient ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAYv