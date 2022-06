Tennis tournoi du Queen’s, suivez les quarts de finale en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 1 )

Tennis tournoi du Queen’s, matchs en direct live et streaming – C’est jour de quarts de finale aujourd’hui sur les courts en gazon du tournoi de tennis du Queen’s, en Angleterre. A un peu plus d’une semaine du début de Wimbledon, les joueurs continuent la préparation et ils sont 8 à s’être qualifiés pour les quarts de finale du Queen’s !







Après son très beau parcours à Roland Garros, Marin Cilic poursuit sur sa lancée avec ce quart de finale au Queen’s. Et Matteo Berrettini confirme son retour réussi après son titre à Stuttgart.

ATP tournoi du Queen’s, le programme des quarts de finale

A 13h : Alejandro Davidovich Fokina / Botic van de Zandschulp

A 14h20 : Tommy Paul / Matteo Berrettini

A 15h40 : Ryan Peniston / Filip Krajinović

A 17h : Emil Ruusuvuori / Marin Cilic

Sur quelle chaîne suivre le tournoi du Queen’s ?

Si vous voulez regarder les matchs, c’est sur Eurosport que ça se passe ! Et retrouvez sur notre site les résultats finaux après la fin des matchs.



