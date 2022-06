TPMP : Capucine Anav est enceinte !

5 ( 1 )

Capucine Anav, ex-chroniqueuse de « Touche pas à mon poste », est enceinte de son premier enfant avec son compagnon, Victor Dumas. Alors que la jeune femme, âgée de 31 ans, annonçait leurs fiançailles en février dernier, ils vont maintenant fonder une famille.







Publicité





« Le prince charmant existe ! Je n’y croyais plus et pourtant je vous l’annonce officiellement : 2023 sera l’année de mon mariage avec l’homme de mes rêves. » a déclaré Capucine Anav en annonçant son futur mariage.







Publicité





Selon les informations du magazine Public, Capucine Anav est maintenant enceinte de son premier enfant, après plus d’un an à espérer cette grossesse.

« Cela fait un an que l’on essaye de concevoir, a ainsi confié la jeune femme. C’est un chemin compliqué et parsemé d’embûches. Nous avons eu des rendez-vous médicaux pour réaliser tous les examens nécessaires et tout va bien. (…) C’est frustrant et parfois difficile émotionnellement. J’espère que nous y parviendrons. Je rêve d’une grande famille avec trois enfants et je veux les avoir le plus jeune possible. » avait expliqué Capucine Anav dans une interview pour Paris Match en début d’année.



Publicité





La jeune femme n’a pas encore annoncé officiellement cette grossesse.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note