« Avengers, l’ère d’ultron » : votre film ce soir sur TF1 (VIDEO)

5 ( 1 )

« Avengers, l’ère d’ultron » au programme télé du dimanche 31 juillet 2022 – Et si vous faisiez plaisir à vos enfants ce soir avec un bon blockbuster en ce dimanche de vacances ? TF1 vous propose de voir ou revoir le film des studios Marvel « Avengers, l’ère d’ultron ». Réalisé par Joss Whedon, il met en scène Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson ou bien encore Samuel L.Jackson.







Un film à suivre dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming via le site et l’application MYTF1 (fonction DIRECT). Attention aucun replay ne sera ensuite disponible comme pour tout film de cinéma.







Avengers, l’ère d’ultron – le synopsis

Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, la Veuve noire et Œil-de-Faucon sont de retour pour combattre un nouvel ennemi impitoyable. Tony Stark souhaite développer une intelligence artificielle capable de protéger le monde de toutes les menaces : l’Ultron. Mais le projet échoue et le programme Ultron prend l’apparence d’un terrifiant robot. Ce dernier n’a alors plus qu’une seule chose en tête : faire évoluer l’humanité vers la paix en éradiquant les Avengers. Pour se défendre, les superhéros vont devoir se battre contre le temps et former des alliances inattendues.

Le saviez-vous

« Avengers : l’ère d’Ultron » est la suite du film « Avengers », sorti en 2012. C’est sous la caméra des frères Russo – habitués de l’univers Marvel avec Captain America – que les aventures des Avengers se prolongent ensuite dans « Avengers : Infinity War ». Dans cet opus sorti en salles en 2015, les superhéros doivent vaincre le titan Thanos qui cherche à mettre la main sur les Pierres de l’Infini pour détruire notre monde.



Extrait vidéo

"Quiconque saura s'en montrer digne aura le pouvoir du marteau !" 🔨💥

Quand les Avengers prennent le marteau de Thor pour Excalibur… ⚔😏 ⏰ #Avengers : l'ère d'Ultron, demain dans #CinéDimanche à 21:10 pic.twitter.com/n8V0idLcUN — TF1 (@TF1) July 30, 2022

