« Major Crimes » du 18 juillet 2022 : vos épisodes inédits de ce soir sur France 2 (saison 6)

« Major Crimes » du lundi 18 juillet 2022 – France 2 continue la diffusion de la saison 6 inédite de la série « Major Crimes ». Au programme ce lundi soir, deux épisodes inédits à la suite.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.







« Major Crimes » du 18 juillet 2022 : vos épisodes de ce soir

Épisode 12: Un piège à double tranchant – Mandaté par Stroh, Kevin est parvenu à retrouver Gwendolyn Stroh, la mère du criminel, qui vit désormais sous le nom d’Abigail Atwood. Provenza et son équipe ont également réussi à retrouver la vieille femme, désormais atteinte de démence sénile, et difficile à interroger. Hunt Sandford, élevé comme un fils par Abigail, est bien décidé à aider la police en leur fournissant des images de caméra de surveillance installées dans la maison de la vieille dame. Mais celles-ci, corrompues, rendent difficile l’identification de Kevin. L’équipe comprend alors que leurs appareils ont été piratés.

Épisode 13: Chasse à l’homme – Stroh est parvenu à s’emparer de l’argent de sa mère et de Hunt Sanford, avant de tuer ce dernier. Alors que le tueur est en fuite, après avoir inscrit une nouvelle menace sur un mur, une gigantesque chasse à l’homme est lancée. Parallèlement à la recherche de Stroh, les hommes de Poggi préparent un piège informatique pour mettre Dylan hors d’état de nuire. Le jeune complice du tueur est convaincu qu’il peut s’emparer de l’argent volé et prendre la fuite avec sa compagne. Mais Stroh a compris son plan et menace de tuer la jeune femme si Dylan ne lui rend pas rapidement son argent.



« Major Crimes » : présentation de la saison 6

Dans cette nouvelle saison, l’équipe peine à résoudre certaines affaires. Entre la mystérieuse disparition d’adolescents et le meurtre d’une célèbre avocate, les membres de l’unité ne savent plus où donner de la tête. Ils doivent aussi se préparer au pire : la perte d’un des leurs et le retour plus que probable du tueur en série Phillip Stroh.

Une charge émotionnelle remarquable due à une perte irréparable, mènera le public d’un sentiment de joie à la tristesse à travers les épisodes. Chaque membre de la brigade accepte la nécessité du risque, protéiforme et extrêmement dangereux, tandis qu’elle se prépare à la confrontation avec Phillip Stroh.

Soirée « Major Crimes » ce lundi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV.

