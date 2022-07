Demain nous appartient : 2 morts cette semaine ! Découvrez le coupable !

5 ( 3 )

Demain nous appartient en avances, les spoilers – On peut dire que vous n’êtes pas prêts pour ce qui va se passer cette semaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ! En effet, il va y avoir deux morts cette semaine et ça va encore être lié à l’affaire du mas des Delcourt.







Mais si Bart va être encore suspecté, on peut vous dire que ce n’est pas lui !







Noa va mourir électrocuté cette semaine et Justin va être être tué à son tour. Et le coupable… c’est Robin ! Il a été innocenté grâce au témoignage de Bénédicte et pourtant, c’est bien lui. Au téléphone, il parle à un complice et assure avoir fait le sale boulot en tuant Justin.

Reste à savoir pour qui Robin fait tout ça… Et si c’était le retour de Flore pour se venger d’Alex ?



