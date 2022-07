Capucine Anav annonce qu’elle est enceinte

5 ( 3 )

Capucine Anav, ex-chroniqueuse de « Touche pas à mon poste », a annoncé officiellement hier être enceinte de son premier enfant avec son compagnon, Victor Dumas. Alors que la jeune femme, âgée de 31 ans, annonçait leurs fiançailles en février dernier, ils vont maintenant fonder une famille.







« Je crois qu’il était temps de vous parler… Après de longues années ce n’est plus des larmes de tristesses mais des larmes de joies qui coulent sur mon visage. J’ai attendu le meilleur moment, et surtout d’arriver a un stade où tout n’est plus fragile » a déclaré Capucine Anav sur son compte Instagram.







« La plus belle chose que j’ai à vous annoncer aujourd’hui, c’est que je ne suis finalement pas si mauvaise en mathématique…. 1+1 = 3 #18weekspregnant »

Une annonce qui vient confirmer l’info publiée par le magazine Public il y a quelques semaines.



Capucine Anav a expliqué son long combat pour devenir maman : « Tomber enceinte n’est pas chose facile. Le combat a été long, parsemé d’embuches. Des pleurs, des doutes, cette peur de ne pas y arriver et de ne pas réaliser mon rêve. »

