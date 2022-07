Demain nous appartient du 14 juillet : la police retrouve Bart inconscient (résumé + vidéo épisode 1229 en avance)

5 ( 1 )

Demain nous appartient épisode du jeudi 14 juillet 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1229 de DNA – Bart est désormais le suspect numéro 1 dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ! Et ce soir, la police va le retrouver inconscient et ivre au bord d’une route…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1229



Bart avait disparu de la circulation. La police a alors mis tout en place pour le retrouver. Grâce à un signalement Nordine et Sara retrouvent Bart à moitié conscient et complètement alcoolisé sur le bord d’une route.

Judith s’abîme dans ses souvenirs avec Noa. Samuel est seul face à son destin. Un anniversaire riche en émotions pour Timothée.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1229 du 14 juillet 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

