Demain nous appartient spoiler : qui a tué Noa ? (VIDEO)

5 ( 1 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance – Qui a tué Noa dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Alex culpabilise et dans quelques jours, il se confie à son frère, Robin… Il se sent responsable de la mort de Noa, qui n’avait que 20 ans. Il regrette de l’avoir embauché et affirme qu’il n’attire rien de bon autour de lui.







Robin, qui est complice de tout ça avec Justin et une tierce personne qui dirige tout, fait mine de réconforter son frère !







Les Delcourt-Bertrand ont du mal à se remettre de la mort de Noa. Alex regrette de l’avoir embauché. Selon lui, s’il n’avait pas travaillé au Mas, rien ne serait arrivé… Mais qui est vraiment responsable de la mort de Noa ?

Demain nous appartient : qui a tué Noa ?

