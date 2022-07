« Des trains pas comme les autres » du 28 juillet 2022 : ce soir sur France 5, direction la Sibérie

5 ( 1 )

« Des trains pas comme les autres » du 28 juillet 2022 – Direction la Sibérie ce soir pour le globe-trotter Philippe Gougler avec un nouveau numéro inédit de son émission « Des trains pas comme les autres » sur France 5. Un numéro suivi à 21h50 d’une rediffusion de l’émission à Taïwan.







« Des trains pas comme les autres » du 28 juillet 2022

C’est en Sibérie que Philippe Gougler va réaliser l’un de ses rêves : découvrir les profondeurs de cette région, en plein hiver, à bord du Transsibérien. On est loin du train de luxe que l’on imagine, car le globe-trotter a choisi le Transsibérien de tous les jours, celui qu’empruntent les russes et qui peut vous faire traverser ce territoire pour le prix d’un Paris-Lyon.

Au programme de ce long périple : Iakoutsk, la ville la plus froide du monde, le mythique lac Baïkal, et Vladivostok, la ville la plus à l’Est de la Russie.



La bande-annonce du 28 juillet

À propos

Découvrir un pays à bord de ses trains, voyager avec ses habitants, avancer au milieu de paysages au rythme de la locomotive… Philippe Gougler a la curiosité contagieuse et le goût du voyage, ponctué par les rencontres. Pendant tout l’été, il partage à bord de trains typiques, ses balades dépaysantes au cœur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

Cet été, Philippe Gougler propose 8 numéros inédits : Guatemala, Italie, République dominicaine, Sibérie, Grèce, Mexique, Norvège (1 et 2).

À 21.50, la soirée continue avec la rediffusion d’une autre aventure ferroviaire de Philippe Gougler.

« Des trains pas comme les autres » c’est ce soir dès 21h10 sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV

