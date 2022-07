« Recherche appartement ou maison » du 28 juillet 2022 : un inédit au programme ce soir sur M6

5 ( 1 )

« Recherche appartement ou maison » du 28 juillet 2022 – Ce soir le magazine de Stéphane Plaza vous donne rendez-vous pour un nouvel inédit de « Recherche appartement ou maison ». Direction Paris, Rouen et Strasbourg pour aider Vincenzo, Anne-Céline et Marc Antoine, ainsi que Raphaël et Murielle.







A suivre dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.







« Recherche appartement ou maison » du 28 juillet 2022

Vincenzo / Raphaël et Murielle / Anne-Céline et Marc-Antoine

Vincenzo, 54 ans, est né à Palerme et habite à Paris depuis 15 ans. Il loue un studio devenu trop petit alors, quitte à déménager, autant se lancer dans l’achat ! Vincenzo se sent prêt à dénicher la perle rare mais il n’a pour l’instant pas trouvé son bonheur… Stéphane Plaza va épauler cet Italien amoureux de Paris et le guider dans son premier achat. Va-t-il trouver l’appartement qui fera, enfin, de Vincenzo un propriétaire heureux ?



Anne-Cécile, 41 ans, et Marc-Antoine, 42 ans, ont 3 enfants de 11, 9 et 6 ans. Actuellement à Rouen, ils ont vendu leur bien et sont en location le temps de rejoindre Toulouse, où Marc-Antoine a été muté. Un vrai changement de vie pour cette famille qui va permettre de se rapprocher de leurs familles et d’avoir une meilleure qualité de vie. Sophie Bensaid va les aider dans cette recherche de belles maisons familiales. Va-t-elle trouver la maison qu’ils espèrent tant ?

À Strasbourg, Raphaël, 48 ans, et Murielle, 45 ans et mère deux grands enfants, ont eu Louna, 11 ans. Ils vivent en location mais leur appartement a été vendu et ils devront bientôt quitter les lieux. Leur situation devient urgente !

Mathieu Beyer va se battre pour eux et tout mettre en œuvre pour défendre leur dossier. Va-t-il réussir à relever ce défi compliqué ?

Bande-annonce

Stéphane Plaza aime les défis mais cela va s'avérer plus compliqué que prévu… 😅#RAOM, demain à 21.10 pic.twitter.com/hNkpL4oyUA — M6 (@M6) July 27, 2022

Cet inédit sera suivi de deux numéros en rediffusion dès 22h55.

« Recherche appartement ou maison » revient ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY

