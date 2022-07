« Doc » du 13 juillet 2022 : vos 2 épisodes inédits de la saison 2 ce soir sur TF1

3 ( 2 )

« Doc » du 13 juillet 2022 : ce soir deux nouveaux épisodes inédits de la saison 2 sur TF1 – La diffusion de la saison 2 inédite de la série médicale italienne « Doc » se poursuit ce mercredi soir à la télé. Au programme aujourd’hui, les épisodes 13 et 14. Notez qu’il s’agit de l’avant dernière soirée avant le final de la saison la semaine prochaine !







A suivre dès 21h10 sur TF1, puis en replay streaming gratuit sur myTF1.







« Doc » du 13 juillet 2022 : les deux épisodes inédits de ce soir

Épisode 13 saison 2 « Le mur du silence » : Matéo, un jeune homme sourd et aveugle, accompagne son père qui se fait ausculter par Rick dans le camion de soins gratuits. Victime d’un malaise pendant la consultation, Matéo est transporté à la polyclinique. Kidane offre un billet d’avion à Elisa pour qu’elle le rejoigne en Ethiopie et la supplie d’y réfléchir. Cecilia demande à Andrea de la garder à son poste quand il sera chef de service. L’équipe se penche sur le cas de Matéo. Cecilia soupçonne une fièvre de Lhassa, mais Andrea émet des doutes. Il tente de communiquer avec le jeune homme au moyen de lettres tatouées sur sa main.

Épisode 14 saison 2 « Des mots pour le dire » : Julia doit composer avec sa mère car Serge, le compagnon de cette dernière, a été hospitalisé suite à une amnésie soudaine. En pleine crise de vocation, Ricardo voit arriver Ariane, une jeune femme qui vient d’atteindre sa majorité et qui souffre d’une maladie qu’aucun médecin n’a encore pu nommer. Elle est venue à l’hôpital spécialement pour consulter Ricardo qu’elle suit sur les réseaux sociaux depuis la pandémie et la vidéo virale sur laquelle on voit tout le service danser. Sur les recommandations de Caruso, Cecilia commence à se pencher sur les archives de la période COVID pour essayer de comprendre ce qui s’est passé avec Lorenzo.



VIDÉO Doc du 13 juillet, les premières minutes de l’épisode 13

« Doc » saison 2 c’est ce soir sur TF1 mais aussi en replay sur MYTF1.

