« L’enfant caché de ma mère » : votre téléfilm inédit ce 2 juillet sur TF1 (histoire, interprètes)

« L’enfant caché de ma mère » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 2 juillet 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « L’enfant caché de ma mère ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« L’enfant caché de ma mère » : l’histoire, le casting

Nikki, mère célibataire, apprend avec stupeur qu’un de ses ovules a été implanté par erreur chez une autre femme lors d’une FIV réalisée vingt ans plus tôt. Elle fait ainsi la connaissance de Jenell, la fille qu’elle n’a jamais connue, qui paraît idéale au premier abord. Cependant, Erica, la fille de Nikki, se met rapidement à douter : et si cette sœur inattendue cachait de lourds secrets ?



Avec : April Martucci (Nikki), Isabella Carlsen (Erica), Josie Juliette Wert (Jenell), Bourke Floyd (Matthew)

Et à 16h, « Mon beau-père diabolique » (rediffusion)

Deux ans après la mort de son père, Ashley vit seule avec sa mère, Tracy, et désespère de la voir toujours célibataire. Passionnée de photo comme son père, Ashley rêve d’en faire son métier. Déterminée à redonner le sourire à sa mère, elle l’inscrit sur un site de rencontres et, par hasard, fait la connaissance de Jared, qui lui paraît l’homme idéal pour Tracy. Jouant les entremetteuses, Ashley parvient à les rapprocher et, très vite, Tracy et Jared se marient. Mais alors que tout semblait parfait, Ashley réalise peu à peu que Jared exerce une emprise inquiétante sur sa mère.

Avec : Chris Johnson (Jared), Jatone Smith (L’officier de police), Jennifer Lafleur (Tracy), Addy Stafford (Ashley)