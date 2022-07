5 ( 5 )

« Doc » du 6 juillet 2022 : ce soir deux épisodes inédits de la saison 2 sur TF1. Suite de la saison 2 de « Doc » ce soir sur TF1 et en replay sur MYTF1. Ce soir les épisodes « Un secret encombrant » et « Solidarité paternelle ».







« Doc » : piqûre de rappel

Après avoir oublié les douze dernières années de sa vie, Andrea Fanti, chef de service de médecine interne à l’hôpital, doit se reconstruire en tant que médecin et en tant qu’homme. Un rôle inspiré de l’histoire vraie de Pierdante Piccioni, médecin urgentiste italien, qu’endosse Luca Argentero avec passion et enthousiasme.

« Doc » du 6 juillet 2022 : les deux épisodes inédits de ce soir

Épisode « Des raisons d’espérer » : Milena Bianchi, la mère biologique de Manuel, se fait interner. Andrea pense que s’ils arrivent à la guérir, elle reprendra Manuel et qu’il pourra se remettre en couple avec Agnès. Andrea se sent coupable de penser de cette façon. Caroline et Ricardo s’occupent d’une jeune patiente, Sabrina, qui souffre de vomissements. Ils découvrent qu’elle fume du cannabis. Elle souffre d’hyperémèse cannabinoïde, mais Ricardo refuse de communiquer les résultats à Damien. Il le considère comme un traitre car il a parlé du certificat. Alba pense que Ricardo est accro au travail et elle se fait du souci pour lui. Elle décide de l’emmener voir Lucie. Kidane est hospitalisé après sa tentative de suicide. Le doc souhaite réussir à le faire parler sans le forcer. Gabriel décide de dire la vérité à Andrea et lui révèle qu’il a trafiqué les résultats de son test Covid.

Épisode « Le coup de la panne » : Alors qu’ils se trouvent tous les deux dans un hôtel à l’occasion d’un congrès médical, Cecilia vient trouver Andrea pour lui demander son aide. L’homme avec qui elle allait passer la nuit a perdu connaissance après avoir ressenti une violente douleur dans la poitrine. Mais ce n’est pas le seul problème, l’homme en question étant marié, ils doivent faire preuve de discrétion lorsque celui-ci est admis à la polyclinique Ambrosiano. Pour ne rien arranger, Caruso a justement choisi cette journée pour faire passer son ultime test à Andrea : une journée de simulation où il endossera le rôle de chef de service à la place de Cecilia. Pour s’assurer qu’Andrea qu’il n’ait aucune chance de réussir, Caruso s’est arrangé pour qu’un virus informatique frappe tous les systèmes de l’hôpital, empêchant de fait les médecins d’utiliser téléphones, ordinateurs et examens médicaux de référence comme le scanner ou l’IRM.



Casting

Avec : Silvia Mazzieri (Alba Patrizi), Luca Argentero (Andrea Fanti), Matilde Gioli (Giulia Giordano), Sara Lazzaro (Agnese Tiberi), Alberto Boubakar Malanchino (Gabriel Kidane)

« Doc » saison 2 c’est ce soir sur TF1 mais aussi en replay sur MYTF1.

