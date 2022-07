Doc : la série médicale aura sa saison 3 mais...

4.4 ( 7 )

Doc infos saison 3 – C’est hier soir que s’est achevée la diffusion de la saison 3 de la série médicale « Doc ». Et si la saison 2 a globalement fait moins d’audience que la première sur TF1, en Italie c’est un véritable carton !







Alors oui, il y aura bien une saison 3 de « Doc », la chaîne italienne l’ayant déjà commandée.







Mais si vous les aventures du Dr Andrea Fanti ne sont pas prêtes de s’arrêter, il va falloir patienter !

En effet, cette saison 3 ne devrait pas être diffusée avant fin 2023 en Italie. Elle en est encore au stade de l’écriture du scénario et le tournage n’a donc pas débuté.



Autant dire qu’en France, il devrait falloir attendre 2024 pour découvrir la suite de « Doc ».

Doc saison 3 les premières infos

Côtés infos sur cette saison 3, elle devrait débuter exactement là où s’est arrêtée la saison 2.

« Nous reprendrons où on s’est arrêtés lors du final de la saison 2. On peut dire qu’une nouvelle aventure va commencer pour Doc, on verra Andrea Fanti dans le rôle du chef. D’un point de vue sentimental, nous avons déjà une idée sur la table, mais nous devons voir où l’histoire nous mènera. » a déclaré Francesco Arlanch, scénariste de « Doc », dans une interview pour le site italien Fanpage.it

Et il y aura encore une fois 16 épisodes de 50min.

