Plus belle la vie en avance : Emma souffre et rejette Baptiste (vidéo PBLV épisode n°4587)

4 ( 3 )

Les prochains jours s’annoncent compliqués pour Emma dans votre feuilleton quotidien marseillais Plus belle la vie. En effet, Emma va non seulement rompre avec Baptiste, mais en plus elle va apprendre le décès de sa mère.







Publicité





Et dans l’épisode de mercredi prochain, Baptiste vient voir Emma pour lui apporter son soutien.

A lire aussi : Plus belle la vie du 22 juillet : Emma découvre l’infidélité de Baptiste (résumé et vidéo épisode 4584 en avance)







Publicité





Sauf que s’il y a bien une personne qu’Emma ne veut plus voir, c’est Baptiste ! Elle l’envoie balader avant de le mettre à la porte. Emma ne veut plus entendre parler de Baptiste après sa trahison…



Publicité





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4587 du 27 juillet 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 12 août 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note