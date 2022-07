« Et pour quelques dollars de plus » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (25 juillet 2022)

5 ( 2 )

« Et pour quelques dollars de plus » : histoire et interprètes du film de France 3 ce soir, lundi 25 juillet 2022 – Ce lundi soir à la télé, France 3 vous propose le film culte « Un Peuple et son roi ». Un western incontournable signé Sergio Leone avec l’excellent Clint Eastwood.







A voir ou à revoir ce soir dès 21h10 sur France 3.







« Et pour quelques dollars de plus » : le synopsis

Le colonel Mortimer et un mystérieux étranger, dont nul ne connaît le nom, sont des chasseurs de primes qui poursuivent le même brigand. Quand ils se rencontrent, ils décident de faire équipe et de tenter d’arrêter le terrible Indien, un des fugitifs les plus recherchés de l’Ouest. Ce dernier prévoit d’attaquer la banque d’El Paso dont les coffres débordent d’or. L’étranger va tenter d’infiltrer son gang.

Interprètes et personnages

Clint Eastwood (le Manchot), Lee Van Cleef (le Colonel), Gian Maria Volonté (l’Indien), et Joseph Egger (le prophète)



VIDEO bande-annonce

