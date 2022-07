Foot Euro féminin : suivez Italie / Islande en direct, live et streaming (+ score final)

5 ( 2 )

Foot Euro féminin 2022 du 14 juillet 2022, Italie / Islande c’est cet après-midi au Manchester City Academy Stadium. La deuxième journée des phases de groupes de l’Euro Féminin de Football 2022 de l’UEFA s’achève aujourd’hui avec le Groupe D. Avant le match de nos Bleues prévu ce soir, l’Italie affronte l’Islande.







Un match diffusé en direct sur Canal+ Sports à partir de 17h30, coup d’envoi à 18h.







Dans ce groupe D, l’Italie a mal commencé après sa lourde défaite contre la France 5/1. Ce soir, les italiennes doivent absolument gagner pour espérer une qualification pour les quarts de finale !

Les meilleures performances de l’Italie dans la compétition sont celles de vice-championne en 1993 et 1997, après avoir échoué à se qualifier pour le tournoi en 1995.En 1993, en tant que pays hôte, elle a été battue par la Norvège à Cesena, Birthe Hegstad marquant le but de la victoire à la 75e minute. Quatre ans plus tard, les Italiennes se sont inclinées 2-0 en finale contre l’Allemagne, Sandra Minnert et Birgit Prinz ayant marqué à Oslo.



Italie / Islande en direct, live et streaming, sur quelle chaîne suivre le match ?

Pour ne pas louper une miette de cette rencontre évènement, rendez-vous dès 17h30 pour l’avant-match sur Canal+ Sports (sur abonnement), coup d’envoi de la rencontre à 18h.

Un match à suivre également en direct et en live streaming sur le site officiel de l’Euro, ou encore sur notre site pour le score final.

