Mort de Charlotte Valandrey : les hommages se multiplient

Alors que Charlotte Valandrey est morte hier à l’âge de 53 ans, les hommages se multiplient. TF1 a rendu un vibrant hommage à l’actrice dans un communiqué et l’épisode de « Demain nous appartient » de ce jeudi 14 juillet sera diffusé en son hommage.







« C’est avec une profonde tristesse que nous venons d’apprendre le décès de l’actrice Charlotte Valandrey. Révélée par le film « Rouge baiser », Charlotte Valandrey a marqué les grandes heures de la fiction de TF1. » est-il écrit dans le communiqué de TF1.







« Elle a incarné la fille de Pierre Mondy dans ‘Les Cordier, juge et flic’ pendant plusieurs années. Plus récemment, le public a pu la retrouver dans le feuilleton à succès ‘Demain nous appartient’. Toutes les équipes de TF1 adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

Plusieurs acteurs de la série « Demain nous appartient », où elle a longtemps incarné la juge Laurence Moiret, lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.



« Ma Charlotte Valandrey. Il y a quelques semaines, on était heureux et on te pensait sortie d’affaire grâce à cette 2ème greffe et hier soir mon téléphone sonne… Je n’ai pas les mots… Je pense fort à ta fille, ta famille, tes proches… » a écrit Samy Gharbi, alias Karim dans la série.

« Ma Charlotte Valandrey j’ai beaucoup de peine. J’ai toujours eu beaucoup d’admiration pour ta force. Repose en paix ma Jolie. Énorme pensée pour Tara » a écrit Ariane Seguillon, qui incarne Christelle Moreno.

« Partie trop tôt, beaucoup trop tôt , quelle vie tu auras eu, si forte tu as été, si généreuse avec la vie, jusqu’au bout on y croyait … Je pense à ta fille , à tous tes proches, à tous ceux qui t’aiment . Bon voyage Charlotte . Tu nous manques déjà. » a écrit Juliette Tresanini, qui jouait le rôle de Sandrine à ses côtés.

