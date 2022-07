Foot Euro féminin : suivre Danemark / Espagne en direct, live et streaming (+ score final)

5 ( 5 )

Foot Euro féminin 2022 du 16 juillet 2022, Danemark / Espagne c’est ce soir sur TMC. La troisième journée des matchs de groupes de l’Euro Féminin de Football 2022 de l’UEFA se poursuit ce samedi soir. Dans le Groupe B, le Danemark affronte l’Espagne au Brentford Community Stadium de Londres.







Publicité





Un match à suivre en direct sur TMC à partir de 20h50, coup d’envoi à 21h.







Publicité





Avec chacun une victoire et une défaite, l’Espagne et le Danemark sont à égalités de points dans le groupe B. C’est l’Allemagne qui est en tête avec deux victoires et 6 points. Le match de ce soir est donc cruciale pour la suite de la compétition !

Une rencontre commentée par Sabrina Delannoy et Julien Maynard.



Publicité





Danemark / Espagne en direct, live et streaming sur TMC et myTF1

Pour ne pas louper une miette de cette rencontre évènement, rendez-vous dès 20h50 sur TMC.

Un match à suivre également en direct et en live streaming sur myTF1, ou encore sur notre site avec le suivi du score en temps réel et le score final.

Danemark : 0

Espagne : 0

Rendez-vous ce soir sur TMC.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note