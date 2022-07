Foot Euro féminin : suivre Islande / France en direct, live et streaming (+ score final)

5 ( 1 )

Foot Euro féminin 2022 du 18 juillet 2022, Islande / France c’est ce soir sur TF1 et Canal+. Dernier jour des matchs de groupe de l’UEFA Euro féminin 2022 ce lundi. En tête de leur groupe et déjà qualifiée pour les quarts de finale, l’Équipe de France affronte l’Islande au « New York Stadium », à Rotherham.







Un match diffusé en direct sur TF1 et Canal+ à partir de 20h50, coup d’envoi à 21h.







Avec deux victoires et 6 points, la France est en tête du groupe D. Quelque soit l’issue du match de ce soir, les Bleues sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Elles affronteront les Pays-Bas samedi prochain.

Mais après un match en demie teinte face à la Belgique et le forfait de Marie-Antoinette Katoto, les françaises ont besoin de se rassurer ce soir.



Une rencontre commentée par Gregoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.

Islande / France en direct, live et streaming sur TF1 et myTF1

Pour ne pas louper une miette de cette rencontre évènement, rendez-vous dès 20h50 sur TF1.

Un match à suivre également en direct et en live streaming sur myTF1, ou encore sur notre site avec le suivi du score en temps réel et le score final.

Rendez-vous ce soir sur TF1.

