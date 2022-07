Fort Boyard : l’équipe d’Elie Semoun remporte 11.506 euros (résumé et replay du 2 juillet 2022)

5 ( 2 )

Fort Boyard, quel gain pour l’équipe du 2 juillet 2022 – C’est ce soir qu’a été lancée la nouvelle saison de Fort Boyard. Le Père Fouras et son équipe ont repris du service avec la première équipe portée par Elie Semoun.







Il était accompagné par Clémence Botino, Camille Lacourt, Gabin Tomasino, Loïc Legendre, et Marie Benoliel.







Une équipe qui a remporté la somme de 11.506 euros au profit deux 2 associations :

– Centre de Conservation des Chimpanzés : La mission principale du Centre de Conservation des Chimpanzés est de recueillir et réhabiliter les chimpanzés victime du braconnage et du trafic animalier en Guinée Conakry.



– Keep A Breast : sa mission est de réduire le cancer du sein et son impact à l’échelle mondiale sur les femmes et l’environnement par l’art, l’éducation, la prévention et l’action.

Pour le mot code, les indices étaient : CHAUD, MOUSSE, et PAIN. Il fallait donc trouver le mot CHOCOLAT.

Fort Boyard le replay du 2 juillet

Si vous avez manqué ce 1er numéro de Fort Boyard ce samedi 2 juillet 2022, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 6 jours encore en cliquant ici.

