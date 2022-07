Sommaire et reportages « Sept à huit » du dimanche 3 juillet 2022, Jamel Debbouze dans le portrait

5 ( 2 )

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 3 juillet 2022 – Demain soir et comme chaque dimanche soir, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre un nouveau numéro du magazine d’information « 7 à 8.







On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission de cette semaine.







« Sept à huit » du dimanche 26 juin 2022 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 330 commerçants y vendent leurs produits l’été. Certains y réalisent la moitié de leur chiffre d’affaire. Les coulisses d’un des plus beaux marchés de Provence.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Rien ne l’accable mais tout le désigne. L’insaisissable Cédric Jubillar, incarcéré depuis un an pour le meurtre de sa femme Delphine.

🔵 La vie d’un des DJ les plus célèbres de la planète. Des scènes de concerts à sa maison d’Ibiza, dans les pas de David Guetta.

Jamel Debbouze dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara

Il y a longtemps qu’on ne l’a pas vu à la télévision. Humoriste, acteur et producteur, il est l’un des plus célèbres stand-upeurs français. Aujourd’hui âgé de 47 ans, Jamel Debbouze, a ouvert une voie à une nouvelle génération d’humoristes grâce au Jamel Comedy Club et au Marrakech du Rire dont il vient de fêter les 10 ans.

Après plus de 25 ans de carrière, l’avenir ne fait pas peur à cet éternel enfant. Sa vision de la France, son vrai visage derrière cette image de pitre, ses souvenirs d’enfance : ce soir Jamel Debbouze se confie à Audrey Crespo-Mara.

C’est le Portrait de la Semaine d’Audrey Crespo-Mara, dans SEPT A HUIT ce dimanche à partir de 19h30.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 3 juillet 2022.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

