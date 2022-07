Les 12 coups de midi, le Combat des Maîtres : Xavier gagnant du premier prime ! (+ vidéo replay du 2 juillet)

5 ( 1 )

Les 12 coups de midi, prime du Combat des Maîtres du samedi 2 juillet – C’est Xavier qui a remporté la victoire à l’issue du premier prime du Combat des Maîtres des 12 coups de midi ce samedi soir.







Au cours de cette soirée anniversaire et après une première semaine de masters, Xavier était opposé à Timothée, Françoise, Doudoutchi, Valentin, Vincent, et Jérôme.







La finale a vu s’affronter Timothée et Xavier dans un Coup Fatal de haute voltige. Et c’est Xavier qui a remporté la victoire ! Il est donc qualifié pour le second prime de samedi prochain, qui sera diffusé le 9 juillet à 21h10.

Une nouvelle semaine de Masters débutera demain, dimanche 3 juillet, et se terminera par un second prime événement à l’issue duquel sera titré le plus grand maître des maîtres de Midi.



Si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera rapidement disponible gratuitement en replay sur myTF1.

