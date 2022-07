Ici tout commence du 21 juillet : Alban est-il vraiment mort ? (résumé + vidéo épisode 448)

5 ( 4 )

Ici tout commence du 21 juillet, résumé et vidéo extrait de l’épisode 448 – Alban est-il mort dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Marius est convaincu que oui mais Greg ne pense pas qu’ils ont tué Alban. Et il a des arguments que l’on peut comprendre : pourquoi Alban serait allé se baigner en tenue de cuisine ? Et la mer aurait forcément rejeté le corps depuis 2 jours…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 448



Après la mystérieuse disparition d’Alban, Marius est persuadé que le bateau des Delobel l’a percuté en pleine mer. Mais Greg est convaincu du contraire. Qu’est-il vraiment arrivé à Alban ?

En pleine épreuve, Marius et Greg font une troublante découverte. De son côté, le vilain défaut de Guillaume est de retour. Au potager, Souleymane apprend une terrible nouvelle.

Ici tout commence – extrait vidéo du 21 juillet

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

