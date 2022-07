Ici tout commence spoilers : Théo reste, un grave accident, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 18 au 22 juillet)

3.7 ( 3 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 18 au 22 juillet 2022 – Si vous êtes fan du feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » et impatient d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine, c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par le coup d’envoi du championnat de pâtisserie.







Et alors que la compétition fait rage, Greg et les autres jeunes présents sur place partent faire une virée en bateau… Greg est aux commandes quand ils ont un grave accident ! Ils ont percuté quelqu’un, il a plein de sang à côté du bateau…

A l’institut, c’est la guerre au Pop-up ! Et Guillaume est fou de jalousie par rapport à Tony. Quant à Théo, il est finalement resté mais refuse qu’on s’occupe de sa vie privée.



Lundi 18 juillet (épisode 445) : Chez les Teyssier, Théo apprend une nouvelle bouleversante. A l’hôtel Beaumont, Alban fait face à plusieurs humiliations. Au Pop-up, la guerre des couples fait rage.

Mardi 19 juillet (épisode 446) : Lors d’un après-midi paisible, la mer calme se transforme en mer rouge. Au Pop-up, Charlène et Louis sont de retour pour jouer un mauvais tour. A l’institut, deux futurs projets entrent en collision.

Mercredi 20 juillet (épisode 447) : A l’hôtel Beaumont, Delobel fait une révélation inattendue aux concurrents. Obstiné, Guillaume s’enferme dans sa paranoïa. Au restaurant éphémère, une infiltrée sème la discorde.

Jeudi 21 juillet (épisode 448) : En pleine épreuve, Marius et Greg font une troublante découverte. De son côté, le vilain défaut de Guillaume est de retour. Au potager, Souleymane apprend une terrible nouvelle.

Vendredi 22 juillet (épisode 449) : Le danger se resserre autour du concours. Théo se braque face à une tentative d’intrusion dans sa vie privée. A La table des Rivière, de grands bouleversements se profilent.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 18 au 22 juillet 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

