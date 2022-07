« La Carte aux trésors » du 6 juillet 2022 : ce soir sur France 3, direction le massif de l’Estérel dans le Var

5 ( 6 )

« La Carte aux trésors » du 6 juillet 2022. Ce soir sur France 3 retour de votre grand jeu d’aventure mené tambour battant par Cyril Féraud. Cet été il nous emmène à la découverte du patrimoine de nos plus belles régions. Au programme : le Var et le massif de l’Estérel, le Cantal et la Haute-Loire, le Vaucluse et le littoral de la Manche. De nouvelles règles font leur apparition pour renforcer le suspense de cette nouvelle saison.







Publicité











Publicité





« La Carte aux trésors » du 6 juillet 2022

Ce nouveau numéro inédit démarre au Pic du Cap Roux en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Notre zone de jeu va vous dévoiler le massif de l’Estérel, qui va du pays de Fayence au nord, jusqu’à la Corniche d’Or au sud, en passant par Roquebrune-sur-Argens et Saint-Raphaël.

Les deux candidats, Nadèje et Mickaël, vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le Trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la découverte d’un massif sublime et fragile, protégé par des dizaines d’hommes et de femmes, l’Estérel. Puis l’or jaune de la Côte d’Azur, l’huile d’olive, star de la région, dévoilera à nos candidats ses parfums délicats et ses précieux flacons aussi nobles que les grands crus. Enfin, une mystérieuse annonce emmènera les candidats à la découverte des plus belles villas de Saint-Raphaël construites à la Belle Époque, qui continuent encore aujourd’hui à enchanter les Varois et les touristes.

À propos

Dans La Carte aux Trésors, deux concurrents – le rouge et le bleu –s’affrontent dans une course d’orientation au cœur d’une région française. Leur objectif : résoudre les 3 énigmes pour trouver la « rose des vents » qui leur permettra d’accéder au trésor. Toutes les épreuves sont liées à la culture, la géographie, l’histoire ou les traditions de ce territoire, afin de découvrir les richesses du patrimoine local. Pour se déplacer, les concurrents ont chacun à leur disposition un hélicoptère. Mais, surtout, une fois à terre, ils doivent compter sur les habitants pour les aider à progresser au plus vite !



Publicité





Bande-annonce

On termine avec les images, celles de la bande-annonce…

Une 2️⃣ème bande annonce qui en dévoile un peu plus 😎🚁 https://t.co/LcbHiG7fVE — La Carte aux Trésors officiel (@LCATofficiel) July 3, 2022

« La Carte aux trésors » fait son grand retour ce soir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note