« Astrid et Raphaëlle » du 6 juillet 2022 : deux épisodes ce soir sur France 2

« Astrid et Raphaëlle » du 6 juillet 2022. Votre série policière « Astrid et Raphaëlle » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV. Au menu de votre soirée le double épisode « Hantise ».







« Astrid et Raphaëlle » du 6 juillet 2022 : ce soir le double épisode « Hantise »

Double épisode Hantise…

Partie 1 :Un célèbre avocat s’effondre en pleine audience. Raphaëlle Coste, commandante à la Brigade criminelle, est dépêchée sur les lieux. Elle fait à nouveau appel à sa comparse autiste Astrid Nielsen, archiviste à la Documentation criminelle, pour l’aider à résoudre ce décès. D’après les premières constatations du médecin légiste, l’homme aurait succombé à une crise cardiaque. Mais le duo soupçonne une tout autre raison : la victime serait morte de peur. Leurs investigations vont les conduire jusqu’à une maison hantée dont elles vont devoir percer les secrets…

Partie 2 : Après avoir chuté dans la cave de la maison hantée, Raphaëlle a une vision et perd connaissance à côté du cadavre qu’elle vient de découvrir. La victime a été poignardée… Et d’autres traces de sang laissent penser qu’un meurtre a été commis au même endroit il y a 30 ans. A sa sortie de l’hôpital, Coste retourne sur les lieux du crime. Raphaëlle et Astrid creusent la piste d’un «familicide» dont la coupable est internée depuis des décennies. Elles soupçonnent qu’une drogue puissante se trouvait également dans ce sous-sol.



« Astrid et Raphaëlle » revient ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

