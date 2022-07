Le Concert de Paris et le feu d’artifice : artistes et programme de ce soir sur France 2 (14 juillet 2022)

5 ( 1 )

Le Concert de Paris et le feu d’artifice de la ville de Paris, c’est ce soir sur France 2 dès 21h10 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Pour la 10e année consécutive, la Ville de Paris, France Télévisions, Radio France et Electron Libre Productions sont heureux d’offrir aux téléspectateurs deux moments d’exception lors d’une même soirée : Le Concert de Paris et le Feu d’artifice de la Ville de Paris. Ce concert sera diffusé en direct sur France 2 et France Inter, en simultané par l’UER-Eurovision sur les antennes de plus de vingt pays, ce qui en fait un des plus grands événements de musique classique au monde, avec plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs.







Le Concert de Paris et le feu d’artifice : demandez le programme

Au pied de la tour Eiffel, l’Orchestre National de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France, sous la direction de Cristian Măcelaru, ainsi que les plus grands solistes internationaux nous offriront une 10e édition de rêve sur le thème de l’égalité, avant d’entonner une vibrante Marseillaise, dans un intense moment d’union nationale.

Programmation artistique (sous réserve)

Chœur de Radio France – Christophe Grapperon, chef de chœur pour le Chœur

Maîtrise de Radio France – Sofi Jeannin, chef de chœur

Orchestre National de France – Cristian Măcelaru, direction



Alice Sara Ott (piano), Gautier Capuçon (violoncelle), Leonidas Kavakos (violon)

Nadine Sierra (soprano), Lea Desandre (soprano), Stanislas de Barbeyrac (ténor), Erwin Schrott (baryton-basse)

Cette soirée est la meilleure illustration du rôle que peut et doit jouer l’audiovisuel public : partager, avec le plus grand nombre, en France et dans le monde entier, un événement culturel de premier plan qui met les plus grands talents de l’art lyrique et de la musique classique, au service d’une fête populaire et citoyenne.

La soirée sera également diffusée en direct sur France Inter et sera présentée par Anna Sigalévitch.

Le feu d’artifice a été conçu cette année par David Proteau et le savoir-faire des équipes de l’artificier Ruggieri. Le show sera original, majestueux et festif pour ravir les téléspectateurs du monde entier, respectueux du mieux que possible de notre environnement.

La thématique sera : « Carpe diem » pour profiter un instant de la fête comme d’une parenthèse au quotidien.

Des dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde pour cet événement de grande envergure…

Le Concert de Paris sera retransmis en direct ou en différé en Chine, sur tout le continent sud-américain et en Europe, en Allemagne, Autriche, Finlande, Norvège, Portugal, République Tchèque et en Suisse, soit, plus de 20 pays.

