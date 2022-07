« Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » du 14 juillet 2022 : qui sera éliminé et qui qualifiera pour la finale ce soir sur M6 ?

5 ( 1 )

« Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » du 14 juillet 2022 – C’est déjà la demi-finale du concours « Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » ce soir sur M6. Une demi-finale de haut vol pour les quatre binômes encore en compétition avec à la clé, se qualifier pour la grande finale !







A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







« Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » du 14 juillet 2022

L’heure de la demi-finale a sonné sous la tente du Meilleur pâtissier professionnel. Pour les 4 binômes encore en lice pour le titre, les deux épreuves au programme s’annoncent particulièrement intenses. Pour commencer, les candidats vont devoir imaginer un gâteau autour du chocolat en 8 textures et pas une de moins. Imaginé par l’un des meilleurs pâtissiers du monde, le chef australien Peter Gilmore, ce dessert va challenger toute leur dextérité technique. À eux de montrer de quelle texture ils se chauffent !

Pour la deuxième épreuve de la soirée, ils devront proposer à Cyril Lignac, Christelle Brua et au chef invité, le MOF Jérôme Chaucesse, un véritable spectacle culinaire. Grâce à leur dessert à l’assiette et à leur créativité de mise en scène, les candidats devront séduire tous les sens du jury et proposer une présentation complètement inédite de leur dessert.



Qui saura convaincre les chefs ? Qui se retrouvera en face-à-face éliminatoire sous la houlette de Pierre Hermé pour défendre sa place dans le concours et accéder à la finale ?

Bande-annonce

Voici la bande-annonce de ce nouvel épisode de votre programme gourmand « Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels ».

"Là le poivron on y va mollo…" @cyril_lignac met en garde les pâtissiers : leur gâteau ne doit pas ressembler à une salade niçoise ! 😅#LMP, les professionnels, jeudi à 21.10 pic.twitter.com/S0K5lpc0m2 — M6 (@M6) July 13, 2022

Alors quels binômes iront en finale ? Et surtout quel binôme sera éliminé ?

Pour le savoir, rendez-vous pour cette troisème émission de la saison 5 ce soir dès 21h10 sur M6 puis en replay sur 6PLAY.

