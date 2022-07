« Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » du 14 juillet : quel binôme a été éliminé ? Qui sont les finalistes ?

5 ( 1 )

« Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » résultats de la demi-finale du 14 juillet – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de la demi-finale de l’émission « Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » ? Cyril Lignac et Pierre Hermé ont fait leur choix !







Et à l’issue d’une demi-finale de haut vol, c’est finalement le binôme formé par Maïlys et Monika qui a été éliminé aux portes de la finale.







Virgilia et Julien, qui étaient en ballotage, sont donc qualifiés pour la grande finale du Meilleur Pâtissier Les Professionnels !

La semaine prochaine, ils affronteront Antoine et Camille, et Jérémy et Baptiste en finale. Qui sera sacré grand gagnant ?



Rendez-vous le mercredi 20 juillet à 20h10 sur M6. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, il est dispo en replay gratuit sur 6play.

