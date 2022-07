« NCIS » du 9 juillet 2022 : vos épisodes de ce soir sur M6

5 ( 5 )

« NCIS » du 9 juillet 2022. Ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay, suite de la 19ème saison inédite de la série à succès « NCIS » ! Et ça devrait faire du bien à M6 dont les audiences du samedi ont été plombées par BULL.







Seul bémol, un seul inédit et une multitude de rediffusions…

« NCIS » du 9 juillet 2022 : votre inédit

Saison 19 – épisode 15 : Une vieille connaissance

Le meurtre d’une femme quartier-maître conduit l’agent Parker à son vieil ami Billy Doyle, un ex truand avec qui il a commis quelques erreurs de jeunesse. Lorsque son neveu, impliqué dans l’affaire, est retrouvé mort à son tour, le désir de vengeance de Doyle va compromettre son lien d’amitié avec Parker…

Juste après

Saison 17 – épisode 2 : Citadelle d’acier

Toujours menacés de mort, Ziva et Gibbs, rejoints par le NCIS, poursuivent leurs investigations sur Mira Sahar Azam, ancienne prisonnière de guerre à la tête d’un groupe extrémiste…



Saison 17 – épisode 3 : Deux frères pour un crime

Le meurtre d’un Marine conduit le NCIS à enquêter sur deux frères propriétaires qui étaient en conflit avec leurs locataires. Par ailleurs, Sloane est chargée par Vance de s’assurer du moral de l’équipe après le retour soudain de Ziva.

Saison 12 – épisode 1 : 20 km à l’ouest…

Un brillant analyste du NCIS en visite à Moscou pour des raisons familiales a l’impression d’être suivi et en danger. Face à la menace, Gibbs et McGee se rendent sur place pour le rapatrier mais leur hélicoptère, attaqué par un missile, atterrit en catastrophe à 20 km de la frontière finlandaise. Ayant perdu toute transmission avec eux, le reste de l’équipe tente de les localiser et d’identifier les responsables de l’attaque…

Saison 12 – épisode 2 : Tuer le messager

Un commandant des Marines est tué dans un parc proche de la Maison Blanche. La victime, ancien assistant personnel du Président, devait lui rendre visite le jour-même. Les agents du NCIS tentent de déterminer si ce meurtre est lié à cette relation ou à ses problèmes maritaux. Abby tombe sous le charme de Burt Moore, un agent de police lié à l’enquête. De son côté, Vance doit faire des examens pour savoir s’il est atteint d’un cancer…

Saison 12 – épisode 3 : Des amis très spéciaux

L’équipe est mobilisée sur le meurtre d’un homme dans l’explosion de sa voiture au lance-roquette, alors qu’il se rendait au siège du NCIS avec des dossiers de Marines décédés. La victime était l’associé d’Angus Clarke, le meilleur ami de Ducky avant qu’il ne soit mobilisé dans l’armée. Le légiste accompagne alors Bishop en Angleterre pour interroger l’épouse et les collègues de son ami disparu…

