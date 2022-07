N’oubliez pas les paroles : quand reprendra la diffusion avec Natasha ?

4 ( 2 )

N’oubliez pas les paroles, date de reprise de la diffusion – Le jeu quotidien musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles » est en mode vacances depuis samedi dernier. En effet, vous avez pu constater que Natasha n’était plus là et pour cause, c’est un best-of de l’émission qui vous est proposé pendant plusieurs semaines.







Mais quand va reprendre la diffusion des émissions inédites de « N’oubliez pas les paroles » ?







Rassurez-vous, Nagui et Natasha seront de retour dans moins d’un mois, à partir du lundi 15 août 2022.

Rappelons que vendredi dernier, Natasha est devenue la 11ème meilleure maestro au classement. Elle totalise ainsi 28 victoires et 242.000 euros de gains.



