« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 19 août 2022

5 ( 2 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 19 août 2022 – Comme chaque semaine, il est temps pour les fans de la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » les plus curieux de découvrir la suite de la série sur Stars Actu. On vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 15 au vendredi 19 août 2022.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Dans un mois, on peut vous dire que Simon va se faire violemment agresser. Eric va être prêt à tout pour le venger ! De son côté, le père Luc est attiré par Mirta mais a mauvaise confiance et se demande s’il va réussir à résister…

Emilie est amoureuse, tout comme Romain et Vanessa. Quant à Lola, elle tombe sur un loup et Kilian tente de la couvrir auprès de Thomas et Gabriel…



Publicité





Lundi 15 août 2022, épisode 4600 : Tandis qu’Eric prie pour Simon, le père Luc est rattrapé par sa mauvaise conscience. De leur côté, Vidal et Vanessa passeront-ils la nuit ensemble ?

Mardi 16 août 2022, épisode 4601 : Tandis qu’Eric cherche à mener seul l’enquête à propos de l’agression de Simon, Emma veut livrer ses sentiments à Baptiste. Vidal et Vanessa tomberait-ils amoureux pendant que Lola fait la rencontre d’un loup.

Mercredi 17 août 2022, épisode 4602 : Tandis que la complicité entre Mirta et le père Luc grandit, Emma passe par toutes les émotions à propos de Baptiste. De son côté, le bonheur d’Emilie résistera-t-il au secret d’Etienne ?

Jeudi 18 août 2022, épisode 4603 : Tandis qu’Eric est prêt à tout pour venger Simon, Lola tente d’apprivoiser le loup qu’elle a rencontré. De son côté, Emilie assumera-t-elle le travail de Simon ?

Vendredi 19 août 2022, épisode 4604 Tandis que Kilian fait tout ce qu’il peut pour couvrir le mensonge de sa sœur, Luc se demande s’il résistera à la tentation Mirta. De son côté, Justine mènerait-elle un double jeu ?

A LIRE AUSSI : EXCLU Plus belle la vie : Camille avoue, l’enterrement de César, Mirta amoureuse (infos PBLV)

Plus belle la vie en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de PBLV :

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note