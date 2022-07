N’oubliez pas les paroles : une émission non diffusée suite à la mort d’un candidat

5 ( 5 )

N’oubliez pas les paroles, émissions du 8 juillet 2022 – Hier soir, les téléspectateurs de France 2 n’ont pu voir qu’une seule des deux émissions de « N’oubliez pas les paroles » initialement prévues. Et pour cause, Antoine, l’adversaire de Natasha lors de la première émission de vendredi, est mort avant la diffusion !







« Nous devions diffuser le 14ème match du parcours de Nastasha. Ce match l’opposait à Antoine, nous l’avions enregistré il y a quelques semaines. Malheureusement, il y a quelques jours, Antoine a été victime d’un tragique accident » a déclaré Nagui dans un message diffusé avant un best-of du parcours de Natasha.







« Sa disparition a endeuillé tous ses amis, évidemment l’équipe de N’oubliez pas les paroles. Et nous sommes de tout cœur avec sa famille, ses proches et ses amis. Des membres de la famille n’ont pas souhaité que cette émission soit diffusée. Nous respectons évidemment leur douleur et nous respectons leur décision » a poursuivi l’animateur.

Rappelons que Natasha totalise 15 victoires et 97.000 euros de gains.



Voila pourquoi le premier épisode de #noplp de #Nagui est un redif du parcours de #Natasha pic.twitter.com/lltzJPPHfF — Thierry Puget (@titi1960) July 8, 2022

