Les 12 coups de midi du 9 juillet : Cyrille dernier qualifié pour le prime du Combat des Maîtres (vidéo)

5 ( 3 )

Les 12 coups de midi le Combat des Maîtres du 9 juillet 2022 – Alors que c’est ce soir qu’aura lieu le second prime du Combat des Maîtres du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi » (voir notre article), c’est Cyrille qui s’est qualifié ce samedi midi.







Publicité





Candidate en 2011, Cyrille a réalisé 71 victoires et est reparti avec une cagnotte s’élevant à 356.186 euros de gains et cadeaux. Il est 15ème dans le classement des plus grands Maîtres de Midi !







Publicité





Cyrille a buté sur une question du Coup de Maître, il a donc remporté 1.500 euros. Ils viennent s’ajouter à la cagnotte des téléspectateurs, qui arrive à 127.650 euros.

Cyrille rejoint ainsi Bruno, Ludovic, Blandine, Léo, Eric, et Frédérique pour le prime de ce samedi, à l’issue duquel l’un d’eux sera sacré Meilleur Maître de Midi de tous les temps. Rappelons que c’est Xavier qui a remporté la victoire lors du premier prime samedi dernier.



Publicité





Les 12 coups de midi vidéo replay du samedi 9 juillet 2022

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note