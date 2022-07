« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 12 août 2022

5 ( 1 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 12 août 2022 – C’est le week-end et comme tous les samedis, les fans du feuilleton quotidien « Plus belle la vie » les plus impatients ont rendez-vous sur Stars Actu. On vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 8 au vendredi 12 août 2022.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Dans un mois, on peut vous dire que Kevin et Emma s’unissent pour faire avouer Camille et un dernier hommage est rendu à César.

Mirta, atteinte d’un cancer, tombe amoureuse. Vidal est lui aussi amoureux et démarre une nouvelle histoire…



Publicité





Lundi 8 août 2022, épisode 4595 : Alors que Kevin et Emma sont prêts à tout pour faire avouer Camille, Luc redonne espoir à Mirta, qui retrouve le sourire. Vidal et Vanessa, quant à eux, partagent une première soirée romantique.

Mardi 9 août 2022, épisode 4596 : Tandis que Camille révèle son vrai visage, la vie à la ferme n’est pas un long fleuve tranquille pour Eric. De leur côté, Vidal et Vanessa ne peuvent plus se quitter.

Mercredi 10 août 2022, épisode 4597 : Alors que Kevin et Baptiste font équipe pour arrêter le pyromane, Mirta profite de son bonheur platonique sans se poser de questions. Vidal, quant à lui, s’inquiète de ne plus voir Vanessa alors qu’Emilie se rapproche d’Etienne.

Jeudi 11 août 2022, épisode 4598 : Tandis que ses proches disent adieu à César, Baptiste dirait-il adieu à Emma ? Du côté de Mirta, le trouble s’accentue pendant que celui de Luc n’est pas en reste. Éric, quant à lui, ne compte pas rester sans défense.

Vendredi 12 août 2022, épisode 4599 Tandis qu’Emma fait une promesse à Mathis, Olivier en fait une autre à Patrick. Eric et Simon, de leur côté, ont-ils vraiment résolu tous leurs conflits ? Quant à Luc et Mirta, résisteront-ils à la tentation ?

Plus belle la vie en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de PBLV :

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note