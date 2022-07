« Raoul Taburin a un secret » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (24 juillet 2022)

5 ( 2 )

« Raoul Taburin a un secret » : histoire et interprètes du film France 2 ce soir, dimanche 24 juillet 2022 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « Raoul Taburin a un secret », sorti en salles en 2018 et réalisé par Pierre Godeau, avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, et Suzanne Clément.







A voir ce soir dès 21h10 sur France 2.







« Raoul Taburin a un secret » : le synopsis

A Saint-Céron, un petit village dans le sud de la Drôme, Raoul Taburin est un réparateur de vélos sans égal. L’homme est tellement précis dans son expertise et ses interventions que les vélos sont rebaptisés des Taburin. Raoul mène une vie heureuse auprès de son épouse Madeleine et de leurs deux enfants, mais il a un lourd secret. Cet expert du vélo est incapable d’en faire depuis l’enfance. Tout bascule quand Hervé Figougne, un photographe, vient passer quelques jours à Saint-Céron et devient ami avec Raoul.

Interprètes et personnages

Avec : Benoît Poelvoorde (Raoul Taburin), Édouard Baer (Hervé Figougne), Suzanne Clément (Madeleine), Vincent Desagnat (Sauveur Bilongue)



VIDEO bande-annonce

