Sommaire et reportages « Sept à huit » du dimanche 17 juillet 2022

5 ( 1 )

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 17 juillet 2022 – Demain et comme tous les dimanches soirs, vous avez rendez-vous avec Harry Roselmack sur TF1 ! Dès 17h15, retrouvez un nouveau numéro du magazine d’information « 7 à 8.







Publicité





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission de cette semaine.







Publicité





« Sept à huit » du dimanche 17 juillet 2022 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Plus de 1000 châteaux, une nature qui se révèle au fil de l’eau, et un paradis pour cyclo-touristes. Découverte de la Loire, de ses joyaux et de sa gastronomie.



Publicité





Dans « 7 à 8 »

🔵 100.000 visiteurs par jour, la plus grande aire d’autoroute d’Europe à l’heure des grands départs et de la flambée des prix.

🔵 Voyage exceptionnel en Chine, chez les Mosuo. Le pays où les femmes font la loi. Elles font vivre leur lignée, choisissent leurs amants et les répudient à leur gré.

🔵 Et dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo Mara, Yannick Noah. Il se fait rare dans les médias depuis plusieurs années… Yannick Noah a pourtant accepté de répondre aux questions d’Audrey Crespo-Mara pour le Portrait de la Semaine de Sept à Huit.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 17 juillet 2022.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note