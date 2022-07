Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Philippe Etchebest ? (résumé émission 3 du 16 juillet 2022)

5 ( 2 )

Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 16 juillet 2022 – C’est parti pour le 3ème numéro de la saison 2022 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras reçoit Philippe Etchebest, Ciryl Gane, Elsa Esnoult, Terence Telle, Erika Moulet, et Aldebert.







La soirée commence avec la Caserne. Mais avant, ils récupèrent la carte de la soirée. Le Père Fouras leur présente leur atout: celui de « la soirée de tous les dangers », ce qui veut dire que certaines épreuves seront encore plus effrayantes !

C’est Elsa qui donne le coup d’envoi de la soirée à la Caserne. Elle galère et tombe de nombreuses fois… C’est raté.







On continue avec l’Araignée. C’est Terence qui s’y colle. Et la difficulté de la soirée de tous les dangers, c’est qu’ils ne verront pas la clepsydre et il pourrait donc être fait prisonnier ! Mais Terence profite de sa grande taille pour récupérer la clé d’une façon inédite. Mission réussie !



Philippe est face au Chasseur. Il doit réaliser une épreuve de force. Il réussit et remporte la clé !

Place au Temple Maudit, avec cette fois 2 candidats reliés l’un à l’autre et donc deux fois plus de chance de tomber. Erika et Aldebert s’y collent mais c’est très difficile, c’est un échec.

L’équipe enchaîne avec le Métro. C’est Ciryl qui y va. C’est raté et il est fait prisonnier !

On poursuit avec la Cloche et Elsa. Elle a peur mais se montre courageuse et réussit à remporte la clé ! C’est la 3ème de la soirée.

Ça continue avec le Roi du Silence et pour corser les choses, 2 candidats vont être menottés. Il s’agit de Philippe et Erika. Mission réussie et 4ème clé en poche !

Place à la Lutte. C’est Terence qui y va et il est ravi ! Et c’est encore une belle réussite ! 5 clés, l’équipe rattrape son retard.

C’est l’heure du Museum et le Père Fouras ajoute des serpents. C’est Aldebert qui y va. Il est impressionnant et n’a pas du tout peur du serpent ! Il revient avec la clé et bluffe son équipe.

Il ne manque plus qu’une clé et on se rend à le Ketchuperie. Et pour corser l’épreuve, du ketchup tombe pendant l’épreuve ! C’est Erika qui y va. Mais elle tombe très vite et c’est ultra glissant. C’est un échec !

Fin du temps pour les clés, il n’en manque qu’une. Mais avant ça, Ciryl doit se libérer de prison. Il réussit facilement et ressort libre !

Place au Jugement pour récupérer la dernière clé. C’est Ciryl qui veut y aller et il choisit Rouge. Il réussit et peut rejoindre son équipe.

Il est temps de passer aux Aventures pour récolter un maximum d’indices. Ca commence avec le Laboratoire, c’est Terence qui y va. Il est terrifié et préfère arrêter. Pas d’indice pour l’instant.

On continue avec la Cabine Vertigineuse et Erika. Elle doit résoudre une énigme du Père Fouras avant la chute ! Mais elle n’y parvient pas, c’est raté ! Et pourtant Philippe lui avait donné la bonne réponse mais elle n’a pas bien entendu.

Place à la Fosse et ce soir sans lumière ! C’est Ciryl qui y va. Il réussit et récolte le premier indice de la soirée : SECOND.

On va au Turbo Basket avec Philippe. Il donne tout mais c’est raté !

Dernier aventure, il faut absolument remporter cet indice. On finit donc avec la Tête Chercheuse. C’est Elsa et Aldebert qui y vont. Ils réussissent et remportent un 2ème indice : ANGLE.

C’est l’heure du conseil : Philippe, Terence et Erika sont convoqués. C’est Philippe qui commence, il perd son duel. Terence enchaine, il perd lui aussi son duel. Erika termine, elle remporte son duel !

Il est temps d’ouvrir les indices. L’équipe doit faire un sacrifice, il découvre l’indice supplémentaire TEMPÉRATURE. Avec cet indice ils trouvent le mot code : DEGRÉ. Ils récoltent les précieux boyards et le verdict tombe : ils ont remporté 18.191 euros au profit de l’Association Pompiers Solidaires

Fort Boyard le replay du 16 juillet

Si vous avez manqué ce 3ème numéro de Fort Boyard ce samedi 16 juillet, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 6 jours encore en cliquant ici.

