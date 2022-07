« Superman & Loïs » du 12 juillet : TF1 lance sa nouvelle série inédite ce soir

5 ( 1 )

Superman & Loïs vos épisodes inédits du mardi 12 juillet 2022 – Le jour J est arrivé pour « Superman & Loïs » la nouvelle série évènement de TF1. Au programme ce soir, pas moins de trois épisodes inédits à la suite de la saison 1.







A suivre sur TF1 dès 21h05 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Superman & Loïs » : vos trois épisodes du 12 juillet

Épisode 1 « Mon père, ce héros » : Superman est le super-héros que l’on connaît, rescapé de la destruction de Krypton. Il a grandi sur terre et a été élevé par la famille Kent, à Smallville. Si le héros vit toujours dans l’anonymat, l’homme a cette fois une véritable vie de famille. Epoux de Lois Lane et père de jumeaux, Jonathan et Jordan, Clark utilise son travail de reporter au Daily Planet pour justifier ses fréquentes absences à ses enfants. Mais quand Morgan Edge rachète le journal et renvoie Clark, il comprend qu’il va être difficile de ne pas avouer la vérité à ses enfants. Ensuite, les rebondissements s’enchaînent : un être apparemment aussi fort que Superman et venant lui aussi d’une autre planète semble avoir un compte à régler avec l‘homme de Krypton. Il a avec lui la seule arme capable de le tuer : la kryptonite. Puis Martha, la mère de Clark, meurt d’un A.V.C. Alors qu’il retourne avec sa famille à Smallville pour l’enterrement, il découvre que Jordan a lui aussi des pouvoirs. Pour pouvoir mener une vie plus simple et apprendre à gérer les pouvoirs de Jordan, ils décident d’emménager tous les quatre à Smallville.

Épisode 2 « Missions et démission » : Alors qu’ils tentent de se faire à leur nouvelle vie à Smallville, Lois et Clark prennent une importante décision concernant Jordan, qui ne devra pas aller en cours tant que ses pouvoirs n’auront pas été évalués et maîtrisés. Pour ce faire, Clark l’emmène à La forteresse. De son côté, Jonathan doit faire face à l’hostilité de Sean et de toute l’équipe de football. Des tensions s’accroissent entre Morgan Edge et Lois, poussant cette dernière à démissionner du Daily Planet et à intégrer le Smallville Gazette.



Épisode 3 « Jordan prend son envol » : Clark partage son histoire, étroitement liée à la kryptonite, avec Jordan et Jonathan durant le petit déjeuner familial. Lois and Chrissy cherchent à découvrir la vérité au sujet de Morgan Edge.

VIDEO la bande-annonce

Découvrez en avant-première des images de ce qui vous attend ce soir avec la bande-annonce.

