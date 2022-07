« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 12 juillet 2022 : découvrez le sommaire de ce soir

5 ( 1 )

« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 12 juillet 20222 – Adriana Karembeu et Michel Cymes vous donnent rendez-vous ce soir sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de leur émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain ». Il a pour thème « Désirs et plaisirs féminins : la nouvelle révolution sexuelle ».







Publicité





Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 mais aussi en replay et streaming gratuit sur FranceTV.







Publicité





« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 12 juillet 2022 : sommaire et reportages de ce soir

Depuis #MeToo, les femmes du monde entier se mobilisent pour revendiquer leurs droits, y compris leur droit au plaisir. Cette parole libérée bouscule, dérange, suscite bien des malentendus. À cela s’ajoutent des chiffres qui interpellent : en 2021, 35 % des Françaises se disaient sexuellement insatisfaites.

Comment faire perdurer le désir malgré la routine, comment relancer cette libido dont le manque constitue la première cause de consultation féminine dans les cabinets de sexologie ? Comment s’autoriser ce lâcher-prise sans lequel le plaisir est impossible ? Les réponses se trouvent-elles là où on les cherche, notamment sur les réseaux sociaux ? Pour le savoir, embarquons ensemble avec Adriana Karembeu et Michel Cymes pour cette nouvelle révolution sexuelle.



Publicité





Francesco Bianchi Demicheli, sexologue à Genève, soumet Adriana et Michel à un « détecteur de désir » pour comprendre ce qui allume la petite flamme. Quel rôle joue le cerveau quand on ressent du désir pour quelqu’un ?

Catherine Blanc, sexologue, reçoit des femmes dont c’est la toute première consultation de sexologie. On estime que 500 000 Français se rendent chaque année chez un sexologue ou sexothérapeute et ce chiffre est en constante augmentation.

Gilbert Bou Jaoudé, sexologue, apporte son éclairage tout au long de l’émission. Il passe au crible de la science tous les remèdes censés remédier aux problèmes de libido des femmes. Il co-anime également un atelier d’éducation sexuelle à destination d’ados de 17 ans, en compagnie de Thomas Guiheneuc, intervenant santé. Selon de nombreuses études, l’éducation sexuelle est un moyen efficace de combattre la violence, les abus, la discrimination et de promouvoir le respect de la diversité.

Caroline Ida a 62 ans, elle est mannequin et influenceuse. Cette « sexygénaire », revendique sa féminité et sa taille 44. Elle remet le corps des femmes seniors et leur sexualité sur le devant de la scène médiatique.

Cathline Smoos, psychologue et sexologue, réalimente nos fantasmes d’une façon très originale, notamment grâce à la réalité virtuelle.

Clémentine, sage-femme en Belgique, propose des ateliers d’auto-observation intime, afin que les femmes se réapproprient leur corps. Plus d’une femme sur trois déclare n’avoir jamais observé son intimité et mal connaitre son corps.

« Désirs et plaisirs féminins : la nouvelle révolution sexuelle », c’est ce soir dans « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » sur France 2 et France.TV.

Réagissez sur réseaux sociaux grâce au hashtag #PECH

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note