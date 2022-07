« Tandem » du 12 juillet 2022 : vos épisodes de ce soir sur France 3

5 ( 1 )

« Tandem » vos épisodes du 12 juillet 2022 – Votre série « Tandem » est en mode rediffusions ce mardi soir sur France 2. Au programme quatre épisodes à la suite, les deux premiers de la saison 5 suivis des deux premiers de la saison 4.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







« Tandem » du mardi 12 juillet 2022 : les épisodes de ce soir

Episode 1 saison 5 : Le corps d’Olivier Croze, un entrepreneur, est retrouvé dans la fontaine du Peyrou. A-t-on voulu l’empêcher de mener à bien son projet de centre commercial qui allait dénaturer une partie de l’aqueduc Saint Clément ? Léa découvre que la victime a été tuée suivant un supplice ancestral, la cure par l’eau. Ce meurtre est-il lié à la légende des Trois Bergers de la source du Boulidou, qui ont subi le même supplice ? Paul semble le penser. Pendant ce temps, pour Léa, voir Paul refaire sa vie avec Inès n’est pas une situation aussi facile à vivre qu’elle le croyait. De son côté, Paul n’est pas pour autant heureux. Inès n’a pas l’air près de vouloir s’engager dans une relation.

Episode 2 saison 5 : Damien Berne, docker récemment promu directeur adjoint du port de Sète, est retrouvé mort sur les quais. Léa et Paul vont apprendre que Damien était prêt à tout pour obtenir cette promotion. Qui pouvait en vouloir à cet homme qui jonglait entre son souhait de satisfaire la direction du port, et celui de défendre ses anciens camarades dockers ? Paul et Léa découvrent que la victime jouait double jeu. Sa mort serait-elle liée à un trafic qui sévissait dans le port, ou bien à une trahison ?



Episode 1 saison 4 : Philippe Préjean est retrouvé mort dans l’atelier de la savonnerie traditionnelle qu’il gère. Léa Soler et Paul Marchal sont envoyés sur les lieux du crime pensant qu’ils vont rapidement boucler leur enquête. Cependant, sur place, ils découvrent que des cheveux de l’agresseur ont été retrouvés dans la main de la victime. L’analyse ADN réserve alors aux enquêteurs une grosse surprise. Les cheveux appartiennent à Laurent Belmont, le premier mari de la femme de la victime. Or, celui-ci est censé être mort depuis huit ans…

Episode 2 saison 4 : Un chorégraphe à la réputation mondiale est retrouvé mort sur la scène de l’Agora. Une de ses danseuses, Nathalie Parisot, est retrouvée, elle, couverte du sang d’Alexander Williams. Elle est en état de choc. La jeune femme, atteinte d’un syndrome précoce d’Alzheimer, ne se souvient de rien. Chargés de mener l’enquête, Léa Soler et Paul Marchal commencent à creuser pour trouver des preuves contre la danseuse. Mais ils vont se rendre compte que le meurtre est beaucoup plus complexe que ce qu’il n’y paraît. Alexander Williams semblait lui aussi cacher plusieurs secrets. A-t-il été tué par jalousie? Nathalie est-elle coupable ou témoin? …

Interprètes

Avec Thomas Jeand’Heur (Fred Darbon ), Aliénor Bouvier (Zoé Marvaud), Michel Masiero (Jo Darbon), Claire Morin (Aude Guerin), Laurence Facelina (Gaëlle Darbon), Emmanuel Bonami (Luc Forget), Ruben Pellicer Pagani (Juan Soto), Frédéric Perchet (contremaître), Olivier Faursel (bûcheron 1), Nicolas Dermigny (bûcheron 2), Audrey Le Bihan (Janice Mauriac)

« 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV

