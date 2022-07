Tour de France : Hugo Houle remporte l’étape 16 du 19 juillet (résultats et classement)

5 ( 2 )

Tour de France du 19 juillet 2022, résultats et classement étape 16 – Après une journée de pause, c’est le canadien Hugo Houle qui a remporté l’étape 16 du Tour de France ce mardi 19 juillet 2022, avec un départ à Carcassonne et une arrivée à Foix.







« Je n’avais jamais remporté d’étape avant et c’est un très bel endroit pour une première » a déclaré Hugo Houle après cette victoire.







Le danois Jonas Vingegaard reste à la tête du classement et garde son maillot jaune.



Tour de France 2022, le classement de l’étape 16 du 19 juillet

1 Hugo Houle (CAN, Israel – Premier Tech) 4h23’47 »

2 Valentin Madouas (FRA, Groupama-FDJ) à 1’10 »

3 Michael Woods (CAN, Israel – Premier Tech) à 1’10 »

4 Matteo Jorgenson (USA, Movistar Team) à 1’12 »

5 Michael Storer (AUS, Groupama-FDJ) à 1’25 »

6 Aleksandr Vlasov (RUS, Bora-Hansgrohe) à 1’40 »

7 Dylan Teuns (BEL, Bahrain Victorious) à 1’40 »

8 Simon Geschke (ALL, Cofidis) à 2’11 »

9 Mathieu Burgaudeau (FRA, TotalEnergies) à 5’04 »

10 Damiano Caruso (ITA, Bahrain Victorious) à 5’04 »

Tour de France 2022, classement général, le top 10 après l’étape 16

1 Jonas Vingegaard (DAN, Jumbo-Visma) 64h28’09 »

2 Tadej Pogacar (SLV, UAE Team Emirates) à 2’22 »

3 Geraint Thomas (GBR, Ineos Grenadiers) à 2’43 »

4 Nairo Quintana (COL, Arkéa Samsic) à 4’15 »

5 David Gaudu (FRA, Groupama-FDJ) à 4’24 »

6 Adam Yates (GBR, Ineos Grenadiers) à 5’28 »

7 Louis Meintjes (AFS, Intermarché – Wanty Gobert) à 5’46 »

8 Aleksandr Vlasov (RUS, Bora-Hansgrohe) à 6’18 »

9 Romain Bardet (FRA, Team DSM) à 6’37 »

10 Thomas Pidcock (GBR, Ineos Grenadiers) à 10’11 »

VIDÉO Tour de France, la victoire de Hogo Houle ce 19 juillet

