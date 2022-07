Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 12 août 2022

4 ( 4 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 12 août 2022 – Alors que vous êtes nombreux à être en vacances, il est l’heure de découvrir ce qui vous attend dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 8 au vendredi 12 août 2022.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Attention, le mercredi 10 août dès 20h45, France 2 programme une nouvelle soirée spéciale avec 6 épisodes de « Un si grand soleil » à la suite.

Et dans deux semaines, on peut vous dire que Myriam doit faire face à des problèmes chez L Cosmétiques. Et c’est le père de Marc qui est à l’origine de ses soucis !



Publicité





De son côté, Maryline cache un secret à ses colocs. Et Jade décide de trouver un travail !

Lundi 8 août 2022, épisode 946 : Marc et Myriam essaient d’expliquer à Louis que son grand-père est seul responsable de la crise qu’il a déclenchée avec L Cosmétiques. Claire confie à Florent qu’elle est persuadée qu’Hélène manigance quelque chose.

Mardi 9 août 2022, épisode 947 : Myriam, qui se retrouve isolée, doit affronter à la fois l’hostilité de Louis et les tensions avec Elisabeth. Pendant ce temps, Alain se retrouve entraîné dans une situation délicate avec Claudine…

Mercredi 10 août 2022, épisodes 948 à 953 : à venir

Jeudi 11 août 2022, épisode 954 : Tandis que l’enquête sur l’incendie prend un nouveau tournant, Gary se montre plus protecteur que nécessaire. De son côté, Maryline arrivera-t-elle a préserver son secret devant ses colocs ?

Vendredi 12 août 2022, épisode 955 : Alors que Jade est déterminée à trouver un travail, mais rencontre un parcours semé d’embûches, Baptiste se décide à raconter tout ce qu’il sait. Noémie, de son côté, finira-t-elle par changer d’avis ?

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 25 au 29 juillet 2022 en cliquant ICI

du 1er au 5 août 2022 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note