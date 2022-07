Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 29 juillet 2022

5 ( 1 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 29 juillet 2022 – La semaine commence et il est temps pour les accros au feuilleton quotidien « Un si grand soleil » les plus impatients d’en savoir plus sur ce qui les attend. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Et dans deux semaines, on peut vous dire que Lucille démarre une nouvelle page de sa vie tandis qu’Hélène essaie de reconstruire la sienne.

Manu est sur une grosse enquête et Enzo est plus amoureux que jamais.



Publicité





Lundi 25 juillet 2022, épisode 925 : Alors que Lucille rentre avec une nouvelle proposition pour Akim, Verneuil s’en tient à sa version des faits. Pendant ce temps, Manu est sur une piste intéressante qu’il n’est pas prêt de lâcher.

Mardi 26 juillet 2022, épisode 926 : Alors que Lucille est face à un grand tournant de sa vie, Akim ne compte pas se laisser abattre. Pendant ce temps, Manu mettra-t-il enfin la main sur la personne qu’il recherche ?

Mercredi 27 juillet 2022, épisode 927 : L’enquête sur le trafic de drogue impliquant Philippe Verneuil, le client et ami de Florent, se poursuit et provoque de vives tensions entre Florent et son fils Enzo.

Jeudi 28 juillet 2022, épisode 928 : Tandis qu’Hélène essaie tant bien que mal de reconstruire sa vie, Manu s’énerve face aux obstacles qui se dresse devant son enquête. De son côté, Enzo est plus amoureux que jamais.

Vendredi 29 juillet 2022, épisode 929 : Alors que d’importantes révélations permettent à Manu de voir les choses sous un autre angle, Ludo hésite à recontacter une ex. Quant à Jacques, il tente de tenir la barre, mais sa situation est compliquée.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 4 au 8 juillet 2022 en cliquant ICI

du 11 au 15 juillet 2022 en cliquant ICI

du 18 au 22 juillet 2022 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note